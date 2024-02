Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviște, viceprimarii Monica Ilie și Cristian Radulescu și administratorul public Gabriel Boriga au susținut, miercuri, o conferința de presa, tema fiind legata de proiectul de buget pe anul in curs, care urmeaza sa fie votat in urmatoarea ședința a Consiliului…

- Va fi acordat un sprijin de 100 de euro/animal pentru crescatorii de vite de carne și bivolițe, dar si un sprijin proportional(100 euro/UVM) pentru crescatorii de porci si pasari. Dupa ce, saptamana trecuta, a fost aprobat un sprijin 100 euro/ha pentru fermierii din sectorul vegetal, Guvernul Ciolacu…

- In ședința de guvern care a avut loc in data de 25 ianuarie a fost aprobata Ordonanța privind acordarea unui ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor de porci și pasari din Romania. Ajutorul este unul temporar, valabil pana la data de 30 iunie 2024, ca urmare a pierderilor cauzate…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- La Conțești, administrația publica locala – primar Marian Alexandru, este pe cale sa finalizeze procedura de achiziție publica pentru execuția viitorului sistem de alimentare cu gaze naturale. Rețeaua va acoperi toate satele comunei iar stația de reglare și masurare (SRM), urmeaza sa fie amplasata in…

- Astazi, in prezența ministrului Adrian-Ioan Veștea și a managerului sportiv pentru consiliere al CS Dinamo București, Ionuț Lupescu, a avut loc ședința in cadrul careia au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei arene multifuncționale pe Șoseaua Ștefan cel Mare din București…

- Pista de biciclete de peste 2 kilometri, in orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Pista de biciclete de peste 2 kilometri, in orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Potrivit unui comunicat al UNSAR, 83% din valoarea acestor despagubiri a fost achitata ca urmare a producerii riscului de incendiu, atingand o valoare de peste 97,7 milioane de lei, in crestere cu peste 31% fata de valoarea achitata in 2021.Diferenta de 17% din valoarea despagubirilor s-a platit pentru…