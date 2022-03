Tarifele polițelor RCA au scazut cu 10 – 20% in ultima saptamana, dar in principal in cazul șoferilor din orașele mici și din zonele rurale, scrie 1aisg.ro . Reducerea vine insa dupa scumpirile operate de toate companiile de asigurare dupa ce City Insurance a intrat in faliment. „Am remarcat, in ultima saptamana, o tendința de reducere a primelor RCA la cațiva jucatori importanți din piața RCA. Reducerile de tarife variaza intre 1- și 2-%, de la asigurator la asigurator. Au scazut la șoferii din orașele cu mai puțin de 30.000 de locuitori și zone rurale, plus la toate categoriile care inregistreaza…