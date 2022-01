Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Spring a urcat pe locul trei in vanzarile de mașini electrice din Europa Dacia Spring a fost al treilea cel mai vandut automobil electric din Europa, in luna octombrie, odata cu livrarea masiva pe care marca a inceput-o pe toate piețele pe care modelul electric a fost lansat. Primul automobil…

- 54 de stații de incarcare pentru autovehicule și autobuze electrice, prin fonduri nerambursabile! In zona Costache Negri se demoleaza, in aceasta perioada, 471 de mp de construcții provizorii și 2 gradene din beton, conform HCL nr. 316/26.08.2021, (Autorizația de desființare nr. 39/26.10), urmand ca…

- Pitești: Anunț in atenția celor care vor ajutor pentru incalzirea locuintei Primaria Pitești reamintește ca termenul limita de depunere a cererilor si a declaratiilor pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei, insoțite de documente justificative privind componența familiei,…

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici și agentii economici, la Mioveni, in saptamana 8-12 noiembrie 2021, astfel: – Marți, 9 noiembrie, se sisteaza furnizarea energiei electrice la Mioveni PTA 20 kV Penitenciarul Colibași și PTCZ 20 kV Stație Epurare…

- Programul intreruperii furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in Pitești Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici: • marți, 02 noiembrie, in intervalul orar 09:00-17:00, Bulevardul Petrochimiștilor zona colonie…

- Zona montana Ranca va beneficia in viitorul apropiat de stații pentru incarcarea vehiculelor electrice. Potrivit edililor din Novaci, stații electrice vor fi construite in zona montana pentru a fi la dispoziția turiștilor care folosesc vehicule hibride sau complet electrice. In Ranca și la Novaci vor…

- In Mioveni va fi organizata o noua actiune de colectare a deseurilor electrice si electronice (DEEE). Actiunea face parte din campania nationala”Locul deșeurilor nu este in casa!”. Astfel, in zilele de 21, 22 și 23 octombrie 2021, cetațenii din Mioveni sunt invitati sa se debaraseze de obiectele electronice…

- Se suspenda audiențele Din cauza situației pandemice actuale, Primaria Municipiului Pitești suspenda programul de audiențe derulat in formatul obișnuit. Pentru siguranța cetațenilor, audiențele se vor relua imediat ce numarul de cazuri COVID-19 va inregistra o scadere considerabila. „Solicitarile și…