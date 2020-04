Tăriceanu vrea comisie de anchetă pentru plecarea românilor la muncă în Germania: Vrem să ştim cine a coordonat operaţiunea Sparanghel "De cand am spus ca Operatiunea „Sparanghelul" merita o comisie de ancheta parlamentara, am luat zeci, sute de scatoalce, sub forma comentariilor, de la celebrii hashtagi. Simt nevoia sa ma explic. NU VREM SA ANCHETAM DE CE AU PLECAT ROMANII LA MUNCA IN GERMANIA!!! Pentru ca am vazut ca asta e tema imbratisata de criticii mei. Nu anchetam de ce au plecat romanii pentru ca este dreptul fiecarui roman sa aleaga unde vrea sa traiasca si sa munceasca! Eventual am putea ancheta de ce acolo unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar in Romania, unde sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca este necesara infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru "operatiunea 'Sparanghelul'", astfel incat sa se afle cum a fost organizata plecarea la munca a 2.000 de romani in Germania in "plina stare de urgenta". …

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, revine cu precizari privind Operatiunea „Sparanghelul”. Tariceanu puncteaza prin comisia parlamentara nu se vrea „anchetarea romanilor care au plecat la munca in Germania”, ci ancheta poate sa vizeze de ce in Germania „unde sunt peste 100.000 de persoane…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu susține ca plecarea romanilor in Germania seamana cu o operațiune mai veche, coordonata de Virgil Magureanu."Operatiunea “Sparanghelul” seamana uimitor de mult cu Operatiunea “Jimbolia” (http://www.ziua.ro/display.php?data=2000-07-31&id=47928) din vremurile…

- Deputatul PSD Violeta Radut solicita explicatii din partea autoritatilor dupa ce mii de romani s-au imbulzit pe Aeroportul din Cluj pentru a pleca la munca in strainatate, unii dintre acesti venind chiar din zone carantinate din judetul Suceava."#Romania. #Stare de urgența. Toata populația…

- Imaginile cu cei aproximativ 2.000 de oameni care s-au inghesuit joi pe Aeroportul din Cluj pentru a putea urca in avioanele trimise pentru a-i duce la munca in Germania au facut ocolul lumii. Printre aceste persoane care au optat pentru a merge la munca in Occident s-au aflat și sute de suceveni. ...

- Intreaga lume este acum afectata de criza provocata de coronavirus. Și Romania lupta impotriva virusului ucigaș, iar autoritațile incearca sa ii țina pe romani in case, pentru stoparea raspandirii virusului in comunitate.

- Peste 1.000 de romani care vor sa plece la munca in Germania cu zboruri charter au stat inghesuiti joi, la The post Aeroportul din Cluj, asaltat de romanii care vor sa plece in Germania la munca – VIDEO appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- (Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO) Marcel Vela a anunțat, marți seara, principalele prevederi ale Ordonanței Militare nr. 3, care impune și mai multe restricții de circulație in contextul raspandirii coronavirusului. Astfel, Romania va intra in carantina generalizata care se va aplica intregii…