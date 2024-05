Useriștii se plâng că li se desființează ONG-urile. Pierderea proceselor le duc în faliment Parlamentarii USR vor sa modifice legea și sa scuteasca ONG-urile de la plata cheltuielilor de judecata atunci cand pierd procesele. Aceștia dau exemplul asociației fondata de Nicușor Dan, care va fi desființata dupa ce a pierdut procesul cu un dezvoltator imobiliar. Fara consecințe pentru activiștii de mediu, insa, care au reușit sa blocheze proiecte din […] The post Useriștii se plang ca li se desființeaza ONG-urile. Pierderea proceselor le duc in faliment first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

