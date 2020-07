Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca va propune colegilor din conducerea ALDE semnarea unui acord politic cu PSD, in vederea alegerilor locale, care sa fie „o alternativa serioasa la incompetenții din PNL, neomarxiștii din USR și turnatorii din PMP”, potrivit Mediafax.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat sloganul pentru campania de la alegerile locale sub forma unui acronim al numelui sau: Forța, Iubire, Realitate, Eficiența, Adevar Oamenilor. Aceasta scrie, intr-un mesaj pe Facebook, ca in aceasta perioada „se fac și se desfac alianțe politice…

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar PSD, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. „Am discutii cu domnul Tariceanu si cu domnul Victor Ponta in…

