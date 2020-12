Fostul președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost ieri trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu, fiind acuzat acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. Numai ca Tariceanu a ajuns sa fie trimis in judecata ca urmare a aranjamentelor facute de baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau. Omul lui Badalau i-a facut plangere lui Tariceanu Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri care i-ar viza pe Calin Popescu Tariceanu si pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu. Ancheta vizeaza…