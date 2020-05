Romania se imprumuta cu dobanda cea mai ridicata din Europa pentru ca este o lipsa de incredere in actualul Guvern, care nu a luat nicio masura economica viabila, a afirmat, duminica, presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu. "Romania se imprumuta cu dobanda cea mai ridicata din Europa. Poate chiar din lume. Si nu o spun eu, ci o spune Eurostat. Trebuie sa fii un ministru de Finante extrem de incapabil ca sa reusesti o asemenea contraperformanta in conditiile in care tara noastra are un nivel de indatorare relativ scazut in comparatie cu alte state, suntem o tara cu o economie si piata de desfacere…