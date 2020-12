Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu sustine ca va castiga in instanta si in dosarul pentru care a fost trimis, marti, in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, asa cum s-a intamplat si…

- Calin Popescu Tariceanu a reactionat, marti, printr-un atac dur dupa ce Parchetul General a anuntat trimiterea sa în judecata: ”Ca sa mai mute atentia de la <<ciolaniada>> PNL-USR-UDMR , argatii domnului Iohannis de la Parchetul General au decis sa ma trimita în judecata…

- Fostul președinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu afirma ca, „pentru a muta atenția de la «ciolaniada» PNL-USR-UDMR, argații dlui Iohannis de la Parchetul General au decis sa ma trimita in judecata pentru un inventat abuz in serviciu”, potrivit Mediafax.

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. El se apara și spune ca este nevinovat. „Ca sa mai mute atenția…

- Fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale.

- Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata, marti, de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale. Tariceanu este acuzat ca nu a constatat si nu a supus la vot in plenul Senatului incetarea mandatului de senator al lui…

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis în judecata marți de catre Parchetul General, fiind acuzat ca, în calitatea pe care o avea de presedinte al Senatului, nu a facut demersurile pentru încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, care fusese declarat incompatibil si nu…

- Fostul premierl Calin Popescu Tariceanu este cercetat intr-un nou dosar penal. Potrivit informatiilor Realitatea PLUS, instanta suprema il acuza pe Tariceanu de faptul ca nu a supus votului plenului Senatului vacantarea unei loc de parlamentar.Stire in curs de actualizare.