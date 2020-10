Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea ne face vulnerabili la orice virus sau microb. Este semnalul de alarma tras de Calin Popescu Tariceanu, candidat din partea Pro-Romania la alegerile parlamentare. Politicianul afirma ca nu pune sub semnul intrebarii existența COVID -19, așa cum „Guvernul Orban și trompetele lui raspandesc ideea.…

- "Guvernul Orban și trompetele lui raspandesc ideea ca toți cei care contestam masurile pe care le-au luat suntem niște negaționiști ai existenței COVID-19! Greșit! Și noi, cei care punem sub semnul intrebarii felul in care ei lupta cu COVID-19, știm ca virusul exista și ca trebuie sa ne protejam.…

- Fostul premier contesta masurile de inchidere a localitaților in care incidența imbolnavirilor cu Covid 19 este sporita. In opinia sa, ar trebui izolați doar cei infectați, in vreme ce populația ar trebui testata masiv și constant. Nu spune insa și cum s-ar putea face, tehnic, acest lucru. Intr-o postare…

- "Nu vreau sa punem sanatatea dupa interesul politic (…) Imi doresc sa facem alegeri parlamentare in momentul in care putem stapani situatia sanitara. Noi aducem doua amendamente (la initiativa legislativa de amanare a alegerilor parlamentare – n.r.): nu mai adoptam in Parlament masuri cu caracter…

- Antreprenorii din HoReCa, unul dintre cele mai afectate sectoare de criza Covid-19, se așteapta la o noua lovitura, dupa ce premierul, Ludovic Orban, a anunțat ca restaurantele se vor închide în localitațile unde rata de infectare va ajunge la peste 1,5…

- Israelul a raportat miercuri 3.904 contagieri, un nou bilant record inregistrat a treia zi consecutiv. Autoritatile iau in calcul instituirea unor restrictii mai drastice pentru acest al doilea val de COVID-19, printre care si izolarea generala, relateaza EFE.

- "Daca ne gandim la Arges, Prahova si Dambovita acolo este vorba in primul rand de transportul navetistilor, apoi vine turismul. In celelalte zone pe primul loc vin infectarile din turism. Cei din HoReCa si-au asumat si ei niste reguli. Daca aceste reguli se respectau nu aveam o crestere accentuata,…

- Noul coronavirus a schimbat dureros lumea, iar leziunile provocate de el, pe toate planurile, se vor resimți mult timp de acum inainte. Pana astazi, 30 iulie 2020, sunt 16,950,407 cazuri de COVID-19 cunoscute la nivel mondial si 664,961 de decese inregistrate. La nivel național, numarul paciențielor…