- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la functia de primar general al Capitalei, a afirmat ca Nicusor Dan, contracandidat al sau, pare ca este „un dinozaur” care nu intelege „lumea in care s-a trezit subit”, in conditiile in care are drept slogan de campanie „lupta anticomunista”.

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, la evenimentul lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu (USR) la Primaria Sectorului 2, ca acesta cunoaste problemele cetatenilor din Sectorul 2 si este o solutie excelenta pentru primarie.„PNL sprijina candidatura lui Radu Mihaiu pentru Primaria Sectorului…

- UPDATE Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca va fi candidatul liberal la Primaria Generala a Capitalei: „Nicușor Dan nu are un profil liberal, (...) Gabriela Firea e social-democrat”. „Am...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat joi candidatura la Primaria Capitalei, cosiderandu-se ”singurul liberal” in competiție și singurul candidat ”cu greutate”. El spune ca a discutat și cu PSD, partid de care a fost remorcat in acești ani. La primele analize se constata ca el nu a…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va candida la Primaria Generala a Capitalei, au decis, joi, membrii Biroului Politic al formațiunii. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi.Hotararea Biroului Politic al ALDE a fost luata dupa ce negocierile cu PSD pentru formarea unei alianțe…

- "Termoenergetica este o bomba cu ceas a administratiei PSD-Firea. Dupa ce a falimentat RADET-ul pe care l-a dus la o datorie de 1 miliard de euro, datoria curenta a Termoenergetica este de 100 de milioane de euro si aceasta companie este practic in insolventa", a declarat Nicusor Dan. Candidatul…