Stiri pe aceeasi tema

- "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", se arata intr-un mesaj transmis Digi24 de Liviu Dragnea. Anterior,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Remus Pricopie, fost ministru al Educației in guvernul Ponta, spune ca adoptarea unei Ordonanțe de Urgența care sa vizeze amnistia și grațierea este o practica nedemocratica și o avertizeaza pe Viorica Dancila sa nu iși asocieze numele cu un astfel de act. Remus Pricopie, fost ministru al Educației…

- Jurnaliștii de la G4Media, citand surse PSD, spun ca Liviu Dragnea pune tot mai multa presiune pe guvern pentru adoptarea unei Ordonanțe de Urgența pentru amnistie și grațiere. Potrivit portalului de știri, Ordonanța ar putea ajunge pe masa guvernului marți, iar ministrul Tudorel Toader și-ar delega…

- Liviu Dragnea exclude o Ordonanța de urgența pe Codul penal. Președintele PSD a negat faptul ca liderii social-democrați au luat in calcul un astfel de act normativ, in ședința de vineri, spunand ca se va merge pe o procedura accelerata in Parlament. Intrebat daca exclude o ordonanța de urgența in acest…

- Fostul ministru al Justiției a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca PDS, dupa condamnarea primita de Liviu Dragnea , ar putea adopta o noua Ordonanța de Urgența prin care sa dezincrimineze fapta de care a fost condamnat Dragnea și eventual sa faca și alte cadouri pentru alți politicieni certați…

- Calin Popescu Tariceanu neaga tensiunile din coalitie. Presedintele ALDE sustine ca Pilonul II de pensii nu a fost un subiect de discutii astazi, la Palatul Victoria, intre Viorica Dancila si Liviu Dragnea. Liderul Senatului a spus ca a mers la Guvern “ca un gest simbolic” pentru a-si arata sprijinul…

- Fostul premier Victor Ponta amenința Guvernul Dancila cu o plangere penala in cazul in care ar incerca sa suspende contributiile la pensia administrata privat, planificata pentru a doua parte a acestui an. „Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica…