Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca Victor Costache a fost "lamentabil" ca ministru al Sanatatii, "a comunicat putin si din varful buzelor". "A venit demisia ministrului Sanatatii! Nu m-a luat prin surprindere! In toate lunile in care a fost ministru, dl Costache mi-a dat impresia unuia care isi face treaba intr-un mare sictir, de parca ne-ar fi facut un mare serviciu. A comunicat putin si din varful buzelor. A luat decizii indoielnice si tarzii, a avut in minte interesele celor putini si nu ale celor multi. Am auzit lucruri bune despre doctorul Costache, dar ca ministru a fost…