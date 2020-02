Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sâmbata, ca nu s-a luat o decizie în partid în privința votului pentru învestirea Guvernului Orban II, însa parerea sa este ca „asistam la o farsa politica”, în care actori sunt președintele statului…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca partidul pe care il conduce nu va vota pentru investirea Guvernului Orban II, asta pentru ca ”situația este de un inedit absolut, este ridicola”.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești: M-au sunat…

- Președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, nu vede cu ochi buni caderea Guvernului Orban fiind convins ca va urma o perioada de instabilitate politica si posibilul inceput al unei crize economice. Comunicat de presa: ”Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban a fost adoptata de…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la decizia Guvernului Orban de a introduce accesul spitalelor private la programele naționale de sanatate."!Cel mai teama mi-a fost de OUG cu sanatatea. Prim-ministrul, in momentul acesta, a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio…

- „Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am…

- Dezvaluiri de senzație din culisele politicii romanești! Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a recunoscut care este cel mai mare regret al sau in anul care sta sa-și inchida ușile, dar și care este cea mai importanta decizie in calitate de lider al ALDE.„Eu am renunțat sa particip la…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca partidul a hotarat sa-și continue programul politic singur. Președintele ALDE a precizat ca nu ia in considerare un proiect politic comun cu o alta formațiune politica pentru alegerile de anul viitor.Citește și: Guvernul taie in carne vie: un val uriaș…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca intentia Guvernului de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea raspunderii in Parlament, este o decizie curajoasa, "dar poate sa fie o decizie bazata pe analiza unei realitati". Guvernul apeleaza de a…