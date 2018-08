Tăriceanu, apreciere despre campania Mu#e PSD Tariceanu a spus ca acea obscenitate a fost tradusa foarte repede, drept o atitudine, drept o afirmare a dreptului de libertate a individului. "Sigur ca libertatea individului putem sa o intelegem cum vrem, dar intr-o societate functioneaza niste reguli si aceasta libertate a individului nu este nelimitata nicaieri, are anumite limite. Si care este limita? Limita este foarte simpla, este aceea de a nu-l deranja pe concetateanul tau, de a nu-l agresa in atitudine. Poti sa faci lucrurile astea, te duci acasa si spui cat vrei, nu e niciun fel de problema. Dar daca unii vor sa o interpreteze asa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul gest al lui Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, dupa ce și-a recuperat permisul. Barbatul și-a primit inapoi permisul de conducere, dupa ce marți procurorii au clasat dosarul penal in care era cercetat pentru ca condus un vehicul inmatriculat in alt stat, fara drept de circulație…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au clasat dosarul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar de inmatriculare anti-PSD. In ordonanta intocmita de procurori se arata ca dosarul a fost clasat intrucat fapta nu exista. De asemenea, procurorii au…

- Un procuror de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 a clasat marti dosarul de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD. Magistratul a fost, asadar, de acord cu propunerea…

- Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a propus clasarea dosarului de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD.…

- Poliția Romana face precizari in cazul șoferului cu numar de inmatriculare anti-PSD. La sediul Inspectoratului General al Poliției Romane va avea loc o conferința de presa, de la ora 17:15. Razvan Ștefanescu, șoferul care a devenit celebru grație numarului de inmatriculare anti-PSD, a primit, luni…

- Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei anunța ca barbatul care conduce un autoturism cu numarul de inmatriculare M**E PSD are dosar penal pentru “conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulație in Romania”, fapta prev. și ped. de art. 334, alin.…

- "Voi ati spus. Eu stiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu totii si am spus si spun in continuare ca trebuie sa se grabeasca procedurile, pentru ca s-a intarziat foarte mult. O sa facem o sesiune extraordinara, dar nu putem face o sesiune extraordinara toata vara. Si atunci o sa cer astazi,…

- Elena Udrea a vorbit, joi seara, la Antena 3, in primul interviu dupa ce a plecat in Costa Rica. Fostul ministru al Turismului a spus ca a plecat din Romania pentru ca și-a dat seama ca nu are in țara șansa de a fi judecata corect. ”Nu am fugit din țara. Sunt aici asumat, am fost in fața autoritaților…