- Compania irlandeza Switcher.ie a analizat costul energiei electrice in toate țarile europene și a aflat unde costul este cel mai mic. Mașinile electrice sunt din ce in ce mai populare in Europa, dupa ce anul trecut acestea au reprezentat 10% din...

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…

- Ford Motor a anuntat, joi, ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, transmit DPA si Reuters.

- Ford Europa a dezvaluit miercuri o serie de detalii despre planurile pe care le are pe termen mediu și lung. Cea mai importanta decizie luata de producator este ca, din 2030, sa vanda exclusiv modele 100% electrice. Intr-o etapa intermediara, incepand din 2026, vanzarile Ford vor fi reprezentate doar…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- Automobilele cu sisteme de propulsie alternativa, in special cele 100% electrice, sunt viitorul. Bateriile sunt o piesa vitala a acestora și reprezinta o treime din valoarea unei mașini cu zero emisii. In acest moment, China este lider pe piața acumulatoarelor destinate mașinilor electrice, deținand…

