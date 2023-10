Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT … Directia de Asistenta Sociala Barlad, in colaborare cu ONG-urile din judet, dar si cu sprijinul Primariei Barlad si al DGASPC Vaslui, organizeaza un targ de servicii sociale pentru copii. Dupa o pauza impusa de pandemie, o noua editie aTargului de servicii sociale pentru copii se va desfasura…

- UPDATE: Un singur pasager ranit a ajuns la spitalul din Barlad. “La Badeana o singura persoana a necesitat transport la spital, un barbat de 18 ani, cu un traumatism cranian minor”, a precizat medicul Dan Ungureanu, purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui. NEATENȚIA COSTA… Un accident destul de grav s-a…

- NOUTATI ASTRONOMICE… In fiecare an, in perioada 4 – 10 octombrie, este marcata Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic. Cu prilejul acestui eveniment, pe 7 octombrie, la ora 18.00, va avea loc o prezentare publica si inedita: Intoarcerea pe Luna. Drumul spre Marte, dar si o prezentare de carte: „Cu Ilie…

- BANI… Vesti proaste pentru elevii cu burse sociale. Ministerul Educatiei a pus in dezbatere noua metodologie de acordare a burselor scolare, iar potrivit documentului, cei cu un parinte decedat nu vor mai primi burse sociale, daca venitul mediu net pe membru de familie va depasi salariul minim net pe…

- DROGAT ȘI VITEZOMAN… Pe drumul european DE 581, in zona kilometrului 97 – in comuna Costești, polițiștii vasluieni au surprins, cu aparatul radar, un autoturism, inmatriculat in Anglia, care se deplasa din direcția Crasna spre Barlad, cu o viteza de 150 km/h. Mașina circula pe un sector de drum unde…

- Poliția Capitalei cauta trei barbați care s-au filmat pe o rețea sociala imbracați in uniforma de polițiști, iar unul dintre ei ține in mana un pistol. Clipul de aproape un minut, montat pe muzica lautareasca, arata trei barbați in uniforme asemanatoare cu cele de polițist, stand pe treptele unei cladiri.…

- NERVI… Agitație mare la ședința de CL Huși, unde un grup de parinți și mai mulți copii au venit sa conteste in fața executivului inițiativa Primariei de a impune cluburilor private din oraș, unde se face fotbal pentru cei mici, sa plateasca 118 lei pe ora, daca vor sa se antreneze pe stadion. In principiu,…

- ADMITERE, ETAPA A II-A… Joi, 27 iulie, este ultima zi in care elevii se mai pot inscrie la o scoala profesionala. In judetul Vaslui, au mai ramas, dupa prima etapa de admitere, 454 locuri, cele mai multe la Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” Barlad – 102 locuri impartite astfel: 11 pentru calificarea Operator…