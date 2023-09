„Târgul pâinii” la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din București In acest weekend, are loc cea de-a treia editie a „Targului painii”, in cadrul careia va fi marcata „Ziua Satului Romanesc, in incinta Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Bucureștenii pot gasi aici bunatati din toate colturile tarii realizate de micii producatori, inregistrate pe sisteme de calitate europene, produse montane sau produse atestate traditional. Oferta include peste 100 de produse atestate traditional din cele peste 750 produse inregistrate in Registrul National al Produselor Traditionale din judetele Alba, Botosani, Brasov, Galati, Iasi, Mures, Prahova,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

