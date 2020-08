Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis petrece sfarsitul de saptamana la Sibiu. Sambata seara, el s-a intalnit cu primarul Astrid Fodor, care candideaza pentru un nou mandat, si candidatul FDGR la sefia CJ Sibiu, Gabriel Tischer. Klaus Iohannis a facut o scurta plimbare prin centrul Sibiului, impreuna cu cei doi…

- Tot mai multi turisti viziteaza cel mai vechi muzeu din Romania, amenajat in Palatul Brukenthal din centrul istoric al Sibiului, dovada fiind fotografiile postate miercuri pe pagina de socializare a institutiei, in care se poate vedea cum coada se intinde pana la intrarea in cladirea primariei, aflata…

- Spectacole de colecție sunt programate in acest week-end in centrul istoric al Sibiului, la cea de-a 45-a ediție a Festivalului International de Folclor „Cantecele Munților”. Trairi și emoții unice. De dragul a ceea ce bunii ne-au lasat moștenire!

- Rutierul german Nikodemus Holler (Team Bike Aid) a castigat, joi seara, pe o ploaie insistenta, prologul editiei a zecea a Turului ciclist al Sibiului, un contratimp individual desfasurat in centrul istoric al orasului, potrivit Agerpres.Holler a fost cronometrat pe cei 2,5 km ai prologului…

- A fost… candva… berea "Trei Stejari"… O emblema a Sibiului, dar și a vremurilor de odinioara și… nu numai! Din toata istoria impresionanta a fabricii, ramasesera, pana azi, oarece ruine, care acum, și ele se demoleaza.

- Dupa “Fluturi”, Sabrina revine cu un nou single și videoclip – “A cui e vina? (Pa-Pa)”. Piesa este compusa tot de Cortes și Kastha și beneficiaza și de un videoclip regizat de Criss Blaziny. “Piesa se numește “A cui e vina?(Pa-Pa)”, și pentru mine este exact ceea ce am nevoie atunci cand vreau sa ma…

- Nelu Tataru spune ca vom convietui cu virusulMinistrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti aseara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, dar cu anumite obiceiuri pe care le am preluat. "In conditiile in care avem o evolutie normala, conditiile…

- Reprezentanții primariei continua dezafectarea cablurilor aeriene pe patru bulevarde din zona centrala și pe cateva strazi, incepand de vineri noapte. Cei care vor ramane fara internet sau televiziune sunt trimiși sa se planga la firmele cu care au contracte pentru aceste servicii.