Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza targul de produse tradiționale romanești „Mica Unire a producatorilor romani”, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, in perioada 26 -28 ianuarie 2024. Evenimentul va avea loc in curte

- Bucurestenii și nu numai sunt asteptati, in perioada 1 – 3 decembrie 2023, la targul „Poftim, din Romania!”, organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu spune ca masura de susținere a sectorului apicol și piscicol ar putea sa fie prelungita pana la 30 iunie, odata ce va fi finalizat cadrul cu Ucraina de catre Comisia Europeana. „Sigur, asteptam de la Comisia Europeana prelungirea cadrului cu…

- Un nou produs se alatura celor 12 produse romanești recunoscute și inregistrate la nivel european. „Salinate de Turda” este cel de-al 13-lea produs romanesc recunoscut la nivel european.„Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanești recunoscute și inregistrate la nivel european:…