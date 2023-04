Târgul de Paşte de la Craiova, între promovare şi mirajul realului succes Targul de Paste de la Craiova s-a deschis inca de pe 1 aprilie, insa rasunetul acestuia pare mult mai moderat decat cel al Targului de Craciun, care a adus un numar impresionant de turisti in oras. Cu toate acestea, simpatizantii administratiei s-au grabit sa se laude cu premiul de anul trecut, inducand faptul ca si anul acesta Craiova se afla pe locul I. Fara doar si poate, organizarea unor evenimente de acest fel atrag atat vizitatori din oras, cat si din alte zone. Oamenii sunt avizi de astfel de iesiri. Iar marile sarbatori le deschid si mai mult apetitul pentru relaxare si iesirile in oras.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

