Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: o zi cu ploi și furtuni, alta mai calda. Prognoza meteo de weekend, 17-19 iunie Temperaturile mai scad in urmatoarele doua zile, iar vineri sunt anunțate ploi și furtuni, in județul Alba. Duminica va fi mai cald. Valorile maxime vor varia intre 23 și 27 de grade Celsius…

- 13 mai. Intalnire cu parintele Pimen, de la manastirea Oarța de Sus, la seratele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Programul evenimentului cu acces gratuit 13 mai. Intalnire cu parintele Pimen, de la manastirea Oarța de Sus, la seratele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Programul evenimentului…

- VREMEA in ALBA, 9-15 mai: variații de temperatura, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile in localitați din județ Vremea se incalzește din a doua jumatate a saptamanii viitoare, cand sunt anunțate maxime de 26 de grade Celsius. Pana atunci vor fi variații de temperatura de la o zi la alta. In…

- VREMEA in ALBA, pana duminica: se incalzește, dar vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 6-8 mai Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime pana la 23 de grade Celsius. Insa sunt anunțate și cateva ploi și furtuni. La munte, temperaturile…

- VREMEA in ALBA pana duminica, 1 Mai: zile cu furtuna și ploi. Prognoza meteo de weekend in localitați din județ Vremea va fi racoroasa și in urmatoarele zile in județul Alba. Maximele vor fi de 17 grade Celsius vineri, iar sambata și duminica mai cresc pana la 19-20 de grade. Sunt anunțate ploi in fiecare…

- VREMEA in ALBA de Paște 2022: condiții meteo in noaptea de Inviere și in weekend-ul de sarbatori, pana in 25 aprilie Se incalzește treptat in weekend-ul de Paște, in județul Alba. Sunt anunțate insa cateva ploi și furtuni. In Vinerea Mare va fi ușor mai cald, cu ploi sau furtuni. In Sambata Mare, temperaturile…

- VREMEA de PAȘTI in ALBA: Frig, ploi și ninsori, in Saptamana Mare. Mai cald, in weekend. Condiții meteo pe zile, 18-24 aprilie Saptamana care urmeaza debuteaza cu o vreme rece și averse in județul Alba. Sunt anunțate maxime care cresc treptat in fiecare, zi pana la 21 de grade Celsius, in weekend. Minimele…