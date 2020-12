Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca in dimineața zilei de vineri, 11 decembrie, s-au recepționat lucrarile de reabilitare a sitului poluat istoric iaz batal Azomureș, proiect care a debutat in anul 2012 și in care…

- Primarul din Targu Mureș, Soos Zoltan a continuat prezentarea unui alt contract multianual semnat de fosta conducere a municipalitații, care implica obligații de plata ce apasa greu pe bugetele viitoare. Contractul analizat mai jos se refera la investiții din sfera lucrarilor de acoperire a terenurilor…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a informat ca in cursul zilei de luni, 23 noiembrie, a avut o intalnire care a avut ca subiect inființarea de noi locuri de munca in oraș. ,,Trebuie create noi locuri de munca in oras. Am lansat planul pentru transformarea cladirii Liceului de Chimie,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat vineri, 20 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca municipiul Targu Mureș "se gasește intr-o situație mai puțin intalnita", respectiv ca "niciun loc de joaca amenajat de municipalitate in anul 2020 nu deține autorizație de construcție,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a inițiat un proiect de hotarare pentru acordarea unor facilitați fiscale la plata impozitului anual pe cladiri și a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgența/ alerta decretata in decursul anului 2020. Proiectul se afla in dezbatere publica, pe…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a dispus Direcției Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi (ASPZV), sistarea taierilor de arbori de pe raza municipiului, incepand cu data de 5 noiembrie, reprezentand excepții doar arborii care prezinta un pericol iminent la adresa cetațenilor…

- In municipiul Targu Mureș, creștinii de rit ortodox, catolic și protestant vor putea sa-și comemoreze morții in perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, dar in condițiile impuse de legislația privind limitarea raspandirii cu COVID-19! "Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, indeamna la prudența…

- Primarul ales al municipiului Targu Mureș la scrutinul din 27 septembrie, Soos Zoltan, a depus juramantul de investire in funcția de primar luni, 26 octombrie, cu prilejul unei ceremonii organizata cu masuri speciale de siguranța sanitara, gazduita de Sala mare de ședințe a Primariei municipiului Targu…