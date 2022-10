Târgu Jiu: Se depun cererile pentru ajutorul la încălzire Directia de Protecție Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu a anuntat ca, incepand cu data de 17 octombrie, pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire și a suplimentului pentru energie. Sunt disponibile centrele din locatiile Clubului „Varstei a Treia” din str. Olteniței și Clubului“Varstei a Treia” din str. Mioritei, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00 –17,00, precum si la sediul Direcției de Protecție Sociala Targu Jiu, conform programului de funcționare al instituției. Formularele pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei sunt disponibile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

