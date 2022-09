Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile de reabilitare a strazilor din cartierul Prepeleac, prima strada este Ion Neculce, intervențiile vizeaza refacerea terasamentului, turnarea a 2 straturi de asfalt, preluarea apelor pluviale, dar și realizarea trotuarelor, a spațiilor verzi sau a marcajelor rutiere. Valoarea totala…

- Primaria orașului Abrud a cumparat prin achiziție directa trei totemuri care vor fi amplasate la cele trei intrari/ieșiri in Orașul Abrud. Valoarea contractului este de 80.480,00 lei, fara TVA. Lucrarea consta in proiectarea artistica și structurala respectiv fabricația a trei ansamble decorative modulare,…

- Primarul Cristian Stan a anunțat intr-o conferința de presa incheierea licitației pentru atribuirea lucrarilor de modernizare a infrastructurii stradale din cartierul Prepeleac. Daca nu vor fi contestații ori probleme de alta natura, lucrarile vor incepe in urmatoarele saptamani. „A fost incheiata licitația…

- Dirigenția de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 205E Vidra – Vizantea Livezi – Campuri, Județul Vrancea“ va fi asigurata de societatea Hugebo SRL. Valoarea de adjudecare este de 300 de mii lei. In urma cu puțin timp, Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație contractul privind…

- Astazi, 1 august 2022, am predat amplasamentul constructorului si am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea proiectului „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educaționala in Deva, Aleea Viitorului nr. 9, in vederea modernizarii și echiparii infrastructurii…

- Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, a fost finalizata pentru alte patru județe și este publicata pe pagina ministerului, inclusiv pentru

- Targoviște, s-a turnat stratul de uzura pe strada Plantelor, programul de reabilitarea a strazilor vizeaza 43 de artere rutiere, administrația targovișteana continua modernizarea infrastructurii In cursul zilei de joi, 21 iulie, s-a turnat stratul de uzura pe strada Plantel . Primarul Cristian Stan…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Primaria Targoviște au incheiat contractul de finanțare pentru lucrari de modernizare la Școala Radu cel Mare. Valoarea proiectului este de opt milioane de lei iar banii sunt alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta…