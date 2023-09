Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile și incepe un nou an școlar. In timp ce in invațamantul de stat ne așteapta școli vechi sau parțial renovate și cursuri in doua schimburi, in școlile particulare e alta poveste. Elevii sunt așteptați in clase ultra dotate, cu programe și curicule internaționale. Pentru asta, insa,…

- Elevii ar putea fi nevoiți la inceput de an școlar sa iși faca analize de sange pentru a stabili daca au consumat droguri. Rareș Hopinca susține ca le-a cerut celor de la ANA (Agenția Naționale Antidrog) sa faca o serie de chestionare pentru a vedea opinia parinților și a elevilor in legatura cu trei…

- Performanța pentru elevii romani la Olimpiada Internaționala de Geografie, desfașurata in Indonezia. Elevii din Romania s-a clasat pe locul 1. Romania s-a clasat pe locul 1 pe națiuni la Olimpiada Internaționala de Geografie, desfașurata intre 8 și 14 august la Bandung, in Indonezia, a anunțat duminica…

- Studenți romani și din alte șapte țari europene au participat la sesiuni de mentorat și workshopuri menite sa ii ajute in alegerea specialitații, prin familiarizarea lor cu domeniul Hematologiei. Societatea Romana de Hematologie (SRH) a gazduit, la București, proiectul „Lighting the Flame”, organizat…

- Repartizarea computerizata a candidaților din seria curenta, precum și a celor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului școlar 2023 – 2024 are loc astazi, 19 iulie.Elevii de clasa a VIII-a au completat deja, in perioadele 6-17 iulie și 10-17 iulie, fișele…

- David Popovici, multiplul campion al Romaniei la inot, a anunțat, pe rețelele de socializare, la ce facultate va incepe cursurile din toamna. A ales un domeniu care il ajuta in cariera sa sportiva. David Popovici, intre sport și psihologie David Popovici a dat vestea pe rețelele de socializare. El va…

- Saptamana trecuta a avut loc la București a opta ediție a ”Connector”, cel mai mare eveniment anual European dedicat tuturor celor pasionați de invațarea interactiva. Organizat de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale, Connector a adus impreuna peste…

- Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud organizeaza sambata, 1 iulie, in curtea muzeului din municipiul resedinta, cea de-a doua editie a festivalului "Etnii si traditii unite", potrivit Agerpres.Evenimentul este organizat in colaborare cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean…