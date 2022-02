Târg de Turism la Romexpo, în weekend. Reduceri de până la 50% Peste 85 de companii participa, in acest weekend, la Targul de Turism, editia de primavara, care se deschide joi in Pavilionul B2 al Centrului Expozitional Romexpo. Vizitatorii vor avea la dispoziție oferte variate, inclusiv pentru țari exotice, cu reduceri de pana la 50%. Gradul de internationalizare al targului este de 46%, fiind prezente companii din 11 tari: Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, Palestina, Maroc, Romania, Spania si Ungaria, informeaza Romexpo.“Consultantii in turism asteapta vizitatorii atat cu oferte speciale pentru vacantele de primavara sau vara, cat si cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “In anul 2021, o parte din romani au ales sa-si petreaca vacantele in afara granitelor in ciuda restrictiilor imprevizibile impuse de Covid-19. Eturia este una din companiile care a oferit solutii complete de calatorie ceea ce a dus la o revenire, atingand si depasind cotele de volum de dinainte de…

- Romanii nu sunt mari amatori de fructe și legume și, mai mult de atat, se afla chiar pe ultimul loc in UE in ceea ce privește consumul. La noi, doar 2% din populatie mananca zilnic cel putin cinci portii de fructe si legume, in timp ce la nivelul Uniunii unul din trei cetateni (33%) a raportat in 2019…

- Masca FFP2 devine incet, incet o tendința predominanta in Europa in lupta contra variantei Omicron a coronavirusului Sars-CoV-2, mai contagioasa și mai transmisibila comparativ cu Delta, transmite AFP. Masca FFP2 este compusa din masca faciala și un dispozitiv de filtrare, cu o capacitate de filtrare…

- Echipa PSG, la care evolueaza argentinianul Lionel Messi, si Manchester United, la care joaca portughezul Cristiano Ronaldo, se vor intalni in optimile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Nyon. Partidele din optimi sunt urmatoarele: Benfica…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat noua lista a tarilor cu risc epidemiologic. Romania a intrat in zona verde, in timp in zona rosie raman Ungaria, Austria, Germania, Olanda, Franta, Marea Britanie si Bulgaria. Pe lista galbena, unde se afla Spania si Italia, au mai intrat Maldive…

- Atacul cibernetic simulat s-a desfasurat pe parcursul a 10 zile, si a inclus aparitia pe Dark Web a unor date sensibile impreuna cu stiri false care au provocat in cele din urma haos pe pietele globale si probleme pentru banci. Simularea a prezentat mai multe tipuri de atacuri care au afectat pietele…

- Mii de belgieni au marșaluit, duminica, pe strazile din Bruxelles, impotriva restricțiilor sanitare. Au fost și ciocniri cu forțele de ordine. Inițial, protestul a fost calm. S-au strans aproximativ 8.000 de persoane, potrivit www.sudouest.fr . Au purtat pancarte cu mesaje impotriva vaccinurilor și…

- Agentia pentru siguranta alimentara a UE a aprobat consumul uman de insecte pentru a doua oara in ultimul an, dupa autorizarea viermilor galbeni de faina. Decizia a fost luata dupa ce o ferma cu sediul in Olanda a cerut permisiunea sa-si vanda produsele din lacuste in Europa. Acum, drumul ar putea sa…