- Un tanar de 24 de ani din Capitala este documentat pentru tentativa trecerii ilegale peste frontiera de stat a peste 6.000 de țigarete. Produsele de tutungerie au fost depistate in valiza acestuia pe Aeroportul International Chișinau.Moldoveanul era pasager al cursei Chișinau-Londra.

- Județul Teleorman este polul saraciei in Romania, daca luam in calcul salariul net, rata șomajului și numarul de pensionari care revine unui angajat. Aici se caștiga cu aproape 40% mai puțin decat in Capitala – locul unde se platesc cele mai mari salarii.

- Marile companii farmaceutice au intrat in cursa pentru dezvoltarea preimului vaccin impotriva covid-19 insa, dincolo de eficiența, prețul va fi foarte important. Președintele Sanofi Franța spune ca vaccinul anti-COVID-19 va costa mai puțin de 10 euro, potrivit Mediafax.Costul viitorului vaccin…

- Daca te-ai hotarat sa te muți in București, ai un buget relativ limitat, dar nu vrei sa pierzi banii de chirie – ci ai prefera sa-i investești, mai degraba, in propria locuința – cu siguranța te intrebi cat ar costa, aici, o garsoniera. Bineințeles ca raspunsul difera de la caz la caz, de la o zona…

- Termoelectrica are pierderi foarte mari și anume din cauza ca majoritatea rețelelor de incalzire sint vechi, iar tehnologia de izolare a caldurii este depașita de timp. Potrivit primarului general Ion Ceban, anume din acest motiv a fost demarat un amplu proces de modernizare a infrastructurii de producere…

- Prețurile apartamentelor noi și vechi disponibile spre vanzare din marile orașe ale Romaniei sunt in scadere. Cat costa acum un metru patrat intr-un bloc nou din Capitala și care este diferența fața de luna trecuta, in continuare. Prețurile apartamentelor sunt in scadere Prețurile apartamentelor au…

- CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. Fermierii moldovenei au iești la acțiuni de protest cu blocarea drumurilor naționale inca din martie 2015. Atunci, agricultorii tot din regiunea de sud-est a țarii au ieșit cu tehnica agricola și au blocat circulația pe șoseaua Palanca-Chișinau, in apropiere de orașul…

- In multe din cele mai aglomerate orașe ale lumii obiceiulinchirierii mașinilor a devenit mai popular decat cel al investiției inautomobile noi. Mulți locuitori ai acestor orașe considera mai practic, dar șimai economic sa inchiriezi o mașina decat sa-ți cumperi una personala.Care sunt diferențele dintre…