- Targul de Sfantul Nicolae, la care si-au anuntat participarea peste 60 de mesteri olari, lingurari, cojocari, cofetari, tesatoare, cusatorese, impletitoare, pielari, iconari, cioplitori, din toate zonele tarii, se va desfasura intre 3 – 5 decembrie, intre orele 10.00 si 18.00, la Muzeul National al…

- Ministrul Sanatații, Cseke Attila, susține ca scaderea din ultimele zile a numarului de persoane care se vaccineaza este legata de faptul ca legea certificatului verde a fost respinsa in Parlament. ”Daca ne uitam la succesiunea evenimentelor și a zilelor, vedem ca am avut o acoperire care nu a fost…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita deputatilor sa voteze impotriva introducerii certificatului verde COVID pe teritoriul Romaniei, susținand ca prin acest document ”se promoveaza discriminarea pe criterii sanitare”. „Urmeaza sa fie supusa la vot in Camera Deputaților ordonanța de urgența…

- Medicii și asistenții medicali s-au adunat, luni, in fața Guvernului pentru a depune memorii. Ei sunt nemulțumiți de obligativitatea certificatului verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, pentru personalul medical. „Astazi, 4 octombrie, membrii Sanitas din toata țara depun memorii…

- Situiație incredibila pe Aeroportul din Suceava. Un pasager s-a razbunat pentru ca i s-a refuzat imbarcarea in avionul Suceava – Dortmund.Omul nu a putut prezenta un test Covid și nu avea nici certificat verde care sa ateste faptul ca este vaccinat. Nervos ca nu a fost lasat sa se urce in avion, romanul…

- Partidul Național Liberal a anunțat, marți, ca accesul jurnaliștilor la Congresul de sambata, organizat la Romexpo, se va face doar in baza certificatului verde sau a unui test negativ Covid-19. Se acepta un test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, sau un test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore,…

- Este oficial. Certificatul verde va fi obligatoriu in Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care impune obligativitatea prezentarii Certificatului verde care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit unui comunicat oficial. Certificatul…