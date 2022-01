Târg de nunți în Capitală, în weekend Cel mai important targ de nunți al anului – Mariage Fest, ajuns la cea de-a 32-a ediție, are loc in acest weekend in Capitala, la Palatul Parlamentului. Vizitatorii vor putea sa aleaga mii de rochii de mireasa, costume pentru miri, accesorii, verighete, sa aleaga servicii foto-video sau chiar și vinul pentru nunta. O noutate in acest an este participarea unor expozanți cu oferte pentru alegerea locației pentru luna de miere. Accesul este permis tuturor vizitatorilor, atat cei vaccinati și trecuți prin boala, cat și cei testați (organizatorii vor asigura gratuit testarea vizitatorilor chiar la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

