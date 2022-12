Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, avand ca parteneri Primaria Municipiului Botoșani, organizeaza Targul de Craciun, in perioada 12 -18 decembrie 2022.

- In prag de sarbatori, in 17 decembrie 2022, incepand cu ora 10:00, va avea loc Targul de Craciun din Baiuț. De la meșteri populari, bucatari și cofetari locali, pana la grupuri de colindatori, dar și artiști deja consacrați, pe toate le vom intalni la BUCURIA IERNII LA BAIUȚ. Sorin Taloș de la Focul…

- Andra, Nicolae Voiculet, Cezar Ouatu, dar si alti artisti vor sustine concerte live la Targul de Craciun din Piata Constitutiei in minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premiera, Targul de Craciun cu miresme de sarbatori la Vulcana Pandele, in perioada 1-4 decembrie, eveniment organizat de Primaria Vulcana Pandele, Consiliul Local Vulcana Pandele și Caminul Cultural ” Izvor de Apa Vie” Vulcana Pandele. Deschiderea oficiala va avea loc pe 1 Decembrie. Nu vor lipsi…

- Ti-ai facut planul pentru weekend? Ce spui de o ciocolata calda dupa ce tocmai ai admirat de sus Timisoara, dintr-o roata panoramica ce te poarta la 30 de metri inaltime? Te asteptam la Iulius Town, unde sambata dam oficial startul sarbatorilor de iarna si inauguram cel mai vesel targ de Craciun. Duminica…

- Incepand de astazi, ora 12:00, in parcarea cladirii de birouri United Business Center 0, vizitatorii ansamblului mixt Iulius Town vor fi intampinati cu miros de scortisoara si turta dulce, dar si cu muzica si multa voie buna, pentru ca se deschide cel mai vesel targ de iarna „Winter in MY TOWN”. La…

- FOTO: S-a deschis Targul de Craciun de la Cluj-Napoca, rivalul celui de la Sibiu. Program de weekend cu concerte și surprize Targul de Craciun de la Cluj-Napoca s-a deschis vineri, in prezența a sute de oameni care nu s-au lasat intimidați de ploaie. „Pregatim o ediție in care tema e relaxarea. Cred…