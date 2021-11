Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun București se deschide pe 26 noiembrie, in Piața Universitații, anunța Primaria Capitalei. Anul acesta, accesul se va face pe baza de bilet cumparat online sau la casa de bilete, in limita a 30% din spațiu, pe baza certificatului verde digital. Potrivit Primariei Capitalei, in perioada…

- De pe 26 noiembrie, la targul de Craciun, vizitatorii vor putea gasi produse artizanale, globuri pictate manual, clopoței, coronițe, decorațiuni și ornamente. Nu vor lipsi nici aromele specifice sezonului: cozonacii, prajiturile, placintele, acadelele, turta dulce, ciocolata de casa, bauturile sau gustarile…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Primaria Craiova foloseste in acest an pentru impodobirea orasului vechile ornamente de Craciun. Autoritatile spun ca anul acesta la capitolul luminite, brazi, ornamente de Craciun investitiile vor fi zero. Targul de Craciun In Craiova a inceput montarea iluminatului festiv. In anul 2021 pentru impodobirea…

- Targul de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, la care sunt invitati sa ia parte 50 de mesteri, anticari si artiști, se va desfasura, de vineri pana duminica, intre orele 10.00-18.00, la Muzeul National al Taranului Roman din București. Potrivit unui comunicat al muzeului, la targ pot fi gasite obiecte…

