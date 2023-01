Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat joi pentru postul francez LCI ca guvernul polonez considera ca NATO ar trebui sa fie mai indrazneata, iar daca alianta ar decide sa trimita avioane de lupta Ucrainei, Varsovia ar vota in favoarea acestui lucru, informeaza dpa, citat de Agerpres.…

- Polonia, o tara vecina cu Ucraina, care se apara de agresiunea rusa, a semnat miercuri un acord privind achizitionarea a 116 tancuri de tip Abrams din Statele Unite, in cadrul unei consolidari a armatei poloneze, o vanzare aprobata de catre Departamentul de Stat in decembrie, relateaza AFP. "Consolidam…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Olaf Scholz au temperat joi sperantele Ucrainei de a primi sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care Berlinul este dispus sa le furnizeze Poloniei, dar nu si Kievului, scrie Agerpres citand agențiile de presa EFE si DPA.“Trebuie…

- Varșovia și-a indreptat atenția spre Coreea de Sud pentru acorduri privind achiziția de arme, pe motiv ca echipamentele militare de acolo sunt mai ieftine decat alternativele americane și europene și se produc mai rapid. Acordurile vin in contextul in care in urma cu cateva luni, ministrul polonez al…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat cu omologul polonez, generalul Rajmund Andrzejczak, dupa incidentul din proximitatea granitei Poloniei cu Ucraina in care au murit doi oameni.„Suntem in contact si ne informam reciproc. Armata Romaniei ramane solidara cu Armata…

- UPDATE – Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat ca probele indica faptul ca racheta care a aterizat in localitatea Przewodow din estul Poloniei a fost un „caz izolat” si nu exista dovezi privind alte rachete. Cu toate acestea, Polonia isi sporeste gradul de alerta militara, a declarat Morawiecki…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania este deplin solidara cu Polonia, in contextul „stirilor ingrijoratoare” legate de exploziile produse pe teritoriul acestei tari. Doi oameni au murit dupa ce doua rachete au lovit marti satul Przewodow din Polonia, in apropierea frontierei cu Ucraina, in…

- Legea privind asistența acordata refugiaților din Ucraina o sa fie actualizata in Polonia. Se vor face modificari pentru adaptarea legii la realitațile moderne, transmit autoritațile de la Varșovia.