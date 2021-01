Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile electrice au reprezentat anul trecut mai mult de jumatate din totalul autovehiculelor vandute in Norvegia. Mai exact, 54% din mașinile achiziționate de norvegieni au fost electrice. In plus, o alta veste importanta venita din țara nordica este faptul ca Tesla a pierdut supremația la vanzari…

- Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia le-au depasit anul trecut pe cele de vehicule hibride, iar grupul german Volkswagen a inlocuit compania americana Tesla in topul producatorilor de masini pe baterii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: DOLIU in muzica! A murit autorul…

- Norvegia a devenit prima țara în care mașinile electrice au avut peste 50% din piața mașinilor noi pentru un an întreg, vazându-se astfel roadele unui program demarat de guvern acum 15 ani, program ce a susținut puternic mașinile electrice, dar a ”penalizat” prin taxe mari…

- Compania a livrat 499.550 de vehicule in 2020, peste estimarile analistilor de pe Wall Street, de 481.261 de vehicule, potrivit datelor firmei Refinitiv, volumul fiind cu numai 450 de vehicule mai mic fata de tinta directorului general Elon Musk. Miliardarul a scris pe Twitter ca este ”mandru de echipa…

- Tesla a dominat autoritar segmentul mașinilor electrice in Europa in ultimul an, insa lucrurile incep sa se schimbe pe masura ce constructorii auto tradiționali lanseaza tot mai multe modele in acest segment. De exemplu, Tesla a avut o cota de piața de numai 13.5% in Vestul Europei in perioada iulie-septembrie…

- Automobilele cu baterii, complet electrice, hibride cu incarcare sau hibride au insumat in luna septembrie un sfert din totalul vanzarilor de automobile noi vandute in Europa, in special cu ajutorul noului model ID.3 de la Volkswagen conform profit.ro . Vanzarile de automobile noi in Europa au scazut…

- Miliardarul roman Ion Țiriac, 81 de ani, a acordat un interviu in exclusivitate GSP.RO și a abordat o tema familiara, mașinile electrice. Intrebat de Tesla, gigantul american care este in fruntea inovației in acest domeniu, Țiriac a explicat ca exista un punct de cotitura al industriei: bateriile. ...

- Țara europeana care interzice mașinile diesel și pe benzina, in 2025. Volkswagen se asteapta la vanzari record de vehicule electrice Vehiculele electrice vor reprezenta probabil 90% din vanzarile Volkswagen in Norvegia anul viitor si ar putea inlocui complet modelele cu motor pe benzina si diesel in…