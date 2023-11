Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-maior rus Vladimir Zavadsky a fost ucis in apropiere de Izium, in regiunea Harkov, a anunțat presa rusa, inclusiv ziarul pro-Kremlin Lenta, miercuri, 29 noiembrie, potrivit The Kyiv Independent.Moartea sa a fost anunțata inițial pe canalele Telegram și pe rețeaua de socializare rusa VK in…

- Este imposibil sa te lupți cu o hoarda de zombi și sa speri ca vei caștiga, aflam din literatura ori filmele cu „Zombie Apocalypse”. Vladimir Putin rescrie acest gen horror și il pune in aplicare in realitatea imediata, de langa noi: ce vedem in aceste zile in Ucraina este rețeta cinica prin care Rusia…

- Ministerul rus al Apararii a raportat neuralizarea a peste 255 de soldați ai forțele armate ucrainene pe direcția Krasnolimansk. Trupele grupului rus „Centru” au lovit aproximativ 130 de ținte ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe direcția Krasnolimansk

- Rusia poate purta razboiul impotriva Ucrainei cel mult pina in 2026, deoarece va avea suficiente resurse umane pentru o perioada lunga de timp, dar vor exista probleme cu economia și echipamentul. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful Direcției principale de informații a Ministerului ucrainean al…

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care stabileste campania de recrutare de toamna. Astfel ca sunt chemați 130.000 de cetateni la serviciul militar obligatoriu.Potrivit noului decret, toti barbatii din Rusia cu varste intre 18 si 27 de ani sunt obligati sa efectueze un serviciu militar…

- Razboi in Ucraina, ziua 565. Ministerul rus al Apararii susține ca unitațile sale de pe frontul de sud au respins atacurile Ucrainei in apropierea satului Robotyne, care a fost centrul luptei de cateva saptamani. Oficialii ucraineni lanseaza o imagine dif

- Rusia a doborat marti dimineata cel putin trei drone lansate de Ucraina care vizau capitala tarii, a declarat Ministerul rus al Apararii. Resturi ale unuia din mecanismele explozive au cazut intr-o zona unde se afla o resedinta oficiala a lui Vladimir Putin, iar atacurile au perturbat din nou traficul…