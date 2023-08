Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de tari europene condus de Marea Britanie a anuntat vineri ca va furniza echipamente de aparare aeriana in valoare de 90 de milioane de lire sterline (115 milioane de dolari) pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva atacurilor rusesti, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Acest ajutor…

- Aproape un sfert dintre angajati in Regatul Unit spun ca s-au confruntat cu discriminare la locul de munca din cauza identitatii lor, dar cifra este mai mica decat in SUA si alte tari europene, potrivit unei noi cercetari, citate miercuri de PA Media/DPA, potrivit Agerpres.Persoanele de culoare si…

- Peste 20 de persoane cu dizabilitați și 49 de asistenți personali primesc drepturile banești, saptamana viitoare. Persoanele cu dizabilitați din Comuna Bistra, incadrate in gradul de handicap „grav cu asistent personal”, primesc indemnizația aferenta lunii iulie. Aproape 42.000 de lei de la bugetul…

- Lanțul de magazine de cosmetice Lush a platit anul trecut bonusuri de 5 milioane de lire sterline managerilor sai, deși a primit 5,1 milioane de lire sterline din partea guvernului și a inregistrat o scadere de 90% a profiturilor, potrivit The Guardian.Bonusurile au fost platite in plus fața de salariile…

- Un vlogger a postat pe o rețea sociala un filmuleț in care intreaba mai multe persoane din Spania unde lucreaza și ce salariu au. Persoanele intervievate i-au spus ca salariul unui bucatar se situeaza intre 1250 și 1400 euro", iar un informatician ciștiga 2000 de euro pe luna. "Sint medic in Spania,…

- Proprietarul Jaguar Land Rover a dezvaluit planurile de a construi o fabrica de baterii pentru mașini electrice in Marea Britanie. Compania afirma ca prin investiția de 4 miliarde de lire sterline va crea pana la 4.000 de noi locuri de munca directe și alte mii in lanțul de aprovizionare.Tata Motors…

- Un barbat din Galați a realizat un dispozitiv medical care poate ajuta persoanele paralizate sau care au probleme locomotorii grave și nu se pot mișca fara ajutor. Acesta preia funcția locomotorie. Astfel, oamenii pot merge pe picioarele lor.

- Social Casa Județeana de Pensii Teleorman / In atenția persoanelor care primesc pensii pentru perioada lucrata in Spania iunie 5, 2023 08:38 Casa Județeana de Pensii Teleorman aduce la cunoștința persoanelor care primesc sume reprezentand pensie pentru perioada lucrata in Spania și care trebuie sa…