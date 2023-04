Stiri pe aceeasi tema

- Prețul pentru un kilogram de ceapa s-a majorat cu peste 32 la suta in luna februarie comparativ cu ianuarie 2023, potrivit Biroului Național de Statistica. Unii vinzatori cred ca majorarea ar fi de 80 la suta. Prețurile la legume, in special la ceapa, s-au majorat din cauza scumpirii fertilizatorilor…

- Masa tradiționala pentru Sarbatorile Pascale din acest an aduce costuri greu de suportat pentru buzunarul omului de rand. De la carne la verdeturi, toate s-au scumpit. Iata cat am putea plati pentru bunatatile de pe masa de Paste.„Un kilogram de carne cu os, de pui sau de miel, 3 legaturi de ceapa verde,…

- Liderul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat marti ca in orasul Bahmut din estul Ucrainei asediat de trupele ruse lupta intre 12.000 si 20.000 de soldati ucraineni, care opun fortelor ruse o rezistenta inversunata, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- SC HADITON GROUP SRL, cu sediul in Barla, judetul Arges, vinde pui de carne (albi). Greutatea este de 0,700-0,750 grame. Pretul/bucata este de 11,5 ron cu tva inclus. Societatea isi rezerva dreptul de a schimba pretul in functie de greutate. Vanzarea se efectueaza direct de la sediul firmei noastre…

- Un kilogram de paine fara gluten costa cat un gram de aur. Doua magazine mari din Iași practica prețuri diferite la același produs. 200 de grame de paine fara gluten costa, in magazinele Mega Image, 35 de lei. In magazinele Kaufland, același produs este de 2 ori mai ieftin, ajungand la 13 lei. Produsele…

- S-au scumpit nu numai lactatele, carburantii si facturile, dar si urzicile. Mai mult, banalele verdeturi concureaza cu pretul carnii. In piata, costul unui kilogram de urzici, vedeta acestei perioade, a ajuns sa treaca de pretul unui kilogram de carne de porc. In felul acesta, cei care vor sa manance…

- Dupa ce si-a vandut casa si pamantul fiului si nurorii sale, un batran a ajuns in instanta, incercand sa le obtina inapoi. El reclama faptul ca tinerii nu i-au acordat nicio ingrijire, venind la el doar in perioada sarbatorilor, pentru „aprovizionare". De cealalta parte, tinerii afirma ca si-au indeplinit…

- O firma japoneza de vanatoare de balene a inaugurat marti, in Yokohama, automate de vanzare care ofera sashimi de balena, friptura de balena si slanina de balena, in speranta de a revigora vanzarile unui aliment aflat de mult timp in declin si evitat de multe supermarketuri, scrie CNN.