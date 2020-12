Guvernul unei țari a luat o masura inedita pentru a evita raspandirea coronavirusului: barbații și femeile vor merge la cumparaturi in zile diferite. Guvernul din Panama a gasit o metoda inedita pentru a evita explozia de noi cazuri de Covid-19. Astfel, incepand de saptamana viitoare, accesul la cumparaturi o sa fie in functie de sex. […] Articolul Țara in care guvernul a decis ca femeile sa mearga la cumparaturi in zilele impare, iar barbații in cele pare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .