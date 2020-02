Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii traiesc mai bine ca portughezii. Polonia a devansat Portugalia la PIB per capita și se apropie de Italia Produsul Intern Brut per capita raportat la puterea standard de cumparare in Polonia a crescut in 2019 pana la 33.891 dolari, devansand Portugalia (33.665 dolari), scrie cotidianul Rzeczpospolita,…

- Statele Unite vor finanța proiectele energetice pâna la valoarea de un miliard de dolari în țarile din centrul și estul Europei pentru a întari independența energetica fața de Rusia, a anunțat sâmbata secretarul american al SUA, Mike Pompeo, relateaza AFP.”Ca semn de…

- Reunite la Beja, in Portugalia, 15 tari din Europa de Sud, Centrala si de Est au afirmat sambata, la Summitul Grupului ‘Prietenii Coeziunii’, nevoia de a se ajunge rapid la un acord asupra viitorului buget european dupa Brexit, relateaza AFP. Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania,…

- Nu vom avea un an ușor, conform estimarilor facute de Moody's, scrie zf.ro. Agenția de evaluare atrage atenția ca salariul minim va creste cu 7,2%, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala și de Est, in vreme ce rata inflației va ajunge la 3,5%. Conform estimarilor Moody's, preluate de zf.ro,…

- Japonia și Singapore sunt țarile cu cele mai puternice pașapoarte din lume, cetațenii lor putand calatori fara vize prealabile catre 190 de destinații, potrivit celui mai recent top Henley, citat de Hotnews. Romania se afla pe locul 16 in top, romanii putand calatori in 171 de țari fara a avea nevoie…

- PwC Paying Taxes: Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global, dupa transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Analiștii atrag atenția ca masura este una artificiala Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale,…

