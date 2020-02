Țara europeană care vrea să ofere deținuților bolnavi dreptul la sinucidere asistată Țara europeana care vrea sa ofere deținuților bolnavi dreptul la sinucidere asistata Detinutii bolnavi din Elvetia ar trebui sa poata avea acces la sinucidere asistata, considera autoritatile responsabile cu sistemul penitenciar, care urmeaza sa defineasca modalitatile si conditiile acestei asistente. Luarea de poziţie survine în urma cazului unui criminal condamnat la închisoare pe viaţă, care şi-a exprimat în 2018 dorinţa de a recurge la sinucidere asistată, scrie Agerpres. Cererea sa a evidenţiat un vid juridic pe care cantoanele, responsabile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

