Țara din UE care își extinde teritoriul și revoluționează alimentarea cu energie. Ce va construi pe insulele apărute în mare Țara din UE care iși extinde teritoriul și revoluționeaza alimentarea cu energie. Ce va construi pe insulele aparute in mare Danemarca a mai facut marti un pas cu planurile care care vizeaza constructia de insule artificiale care sa gazduiasca parcuri de turbine eoliene offshore, cu o capacitate de pana la 10 Gigavati, suficienta pentru a alimenta cu electricitate un numar de 10 milioane de gospodarii.

Danemarca este ţara unde îşi are sediul producătorul de turbine eoliene Vestas şi totodată este cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore. Recent,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Energie din Danemarca a aprobat miercuri amplasarea gazoductului Nord Stream 2 in apele teritoriale ale Danemarcei, inlaturand practic ultimul obstacol major care statea in calea finalizarii acestui proiect care a divizat Uniunea Europeana, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Compania…

- Agentia pentru Energie din Danemarca a aprobat miercuri amplasarea gazoductului Nord Stream 2 in apele teritoriale ale Danemarcei, inlaturand practic ultimul obstacol major care statea in calea finalizarii acestui proiect care a divizat Uniunea Europeana, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Compania…

- Danemarca va accelera adoptarea unei legi care sa permita statului sa retraga cetatenia daneza persoanelor cu dubla nationalitate care au plecat sa lupte in strainatate in cadrul unor grupari militante precum Statul Islamic in Siria si Irak, a declarat luni premierul danez Mette Frederiksen.…

- Controale la frontiera Suediei cu Danemarca, dupa o serie de explozii si incidente armate Danemarca a anuntat joi ca va introduce temporar controale la frontiera cu Suedia in scopul combaterii infractionalitatii transfrontaliere, dupa o serie de explozii si incidente armate imputate gruparilor criminale…

- O ruta alternativa pentru gazoductul Nord Stream 2, care sa ocoleasca apele teritoriale ale Danemarcei, ar costa "sute de milioane de euro", a afirmat vineri presedintele Gazprom, Viktor Zubkov, pentru Reuters, potrivit Agerpres.Compania care promoveaza Nord Stream 2 a propus mai multe rute…

- O ruta alternativa pentru gazoductul Nord Stream 2, care sa ocoleasca apele teritoriale ale Danemarcei, ar costa "sute de milioane de euro", a afirmat vineri presedintele Gazprom, Viktor Zubkov, pentru Reuters.Compania care promoveaza Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a afirmat miercuri ca "mica" Danemarca este supusa la presiuni pentru a bloca constructia gazoductului Nord Stream 2, dar a promis ca, daca va fi necesar, gazoductul va fi construit prin ocolirea apelor teritoriale ale Danemarcei, informeaza AFP. Compania…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a afirmat miercuri ca "mica" Danemarca este supusa la presiuni pentru a bloca constructia gazoductului Nord Stream 2, dar a promis ca, daca va fi necesar, gazoductul va fi construit prin ocolirea apelor teritoriale ale Danemarcei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Compania…