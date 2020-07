Stiri pe aceeasi tema

Ce tip de bolnavi provoaca peste 50% din noile cazuri de Covid-19
Experții in medicina sunt increzatori ca transmiterea coronavirusului poate fi limitata prin respectarea…

TRATAMENTUL MINUNE impotriva Covid-19. Medicii romani au facut anunțul
Remdesivir este in acest moment cea mai buna șansa de tratament pentru coronavirus. Pana acum, testele…

Anuntul facut de specialisti. Vezi in cate minute poate distruge soarele virusul COVID-19
Soarele poate distruge COVID-19 in 30 de minute. Anuntul facut de specialisti.…

O noua teorie a conspirației, in Romania: „Nu mai intrați pe ușile culisante in supermarket-uri" . Vezi de ce…
Pandemia de coronavirus declarata de Organizația Mondiala a Sanatații a dat naștere unor teorii ale conspirației care s-au infiltrat, rapid, in tot acest scenariu medical fara precedent.

Amenzi usturatoare in starea de alerta! Vezi ce nu ai voie sa faci incepand de azi
Legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in starea de alerta, care prevede si sanctiunile in cazul nerespectarii acestor masuri, intra in vigoare luni.

COVID-19 și pasiunea romanilor duc la cer vanzarile de gratare: „Abia mai facem fața comenzilor". Vanzari cel puțin duble fața de 2019.
Pasiunea romanilor pentru gratare,…

S-a gasit un nou MEDICAMENT pentru coronavirus! Foarte mulți oameni il luau pana acum fara sa știe ASTA
Un medicament folosit pentru ulcer ar putea fi util in tratarea COVID-19. Rezultatele anunțate de cercetatori.

SCHIMBA TOT CE ȘTIAM DESPRE COVID-19! Ce s-a descoperit in corpul persoanelor decedate
In corpul persoanelor decedate din cauza coronavirusului s-au descoperit multe informații despre cum acționeaza noul virus.