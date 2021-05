Țara care te recompensează dacă prinzi lăcuste Nepalul a anuntat inca de anul trecut ca ofera recompense in bani pentru capturarea lacustelor. De fapt, aceasta țara duce de multa vreme o lupta impotriva insectelor care au facut ravagii in Asia de Sud. Potrivit dpa, unele guverne provinciale si locale afectate au anuntat recompense in bani intre 20 si 100 de rupii (16,5-82,5 centi americani) pentru prinderea a 1 kilogram de lacuste, in functie de severitatea invaziei. “Speranta noastra este ca astfel de scheme ar incuraja fermierii sa salveze ferme”, au declarat autoritațile nepaleze. Guvernul ia si alte masuri, precum utilizarea de pesticide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

