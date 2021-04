Țara care pregătește un nou vaccin împotriva Covid-19 Spania isi va lansa propriul vaccin anti-COVID-19 inainte de incheierea acestui an. Premierul Pedro Sanchez spune ca vaccinul va fi dezvoltat de compania spaniola Hipra, care va produce circa 400 de milioane de doze pana in 2022. „Altii sunt intr-o cursa enorma, in vreme ce noi nici nu am plecat din block start, daca ne certam pe alte teme la nivelul Ministerului Sanatatii. Daca noi am avea o fabrica noua de vaccinuri sau o fabrica noua de medicamente in general, ar fi in primul rand o suficienta pentru cetatenii romani, care n-are trebui sa stea cu grija daca vin din import sau nu medicamentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

