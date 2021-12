Calatorii straini nevaccinați impotriva COVID-19, chiar și cu un test negativ, nu mai pot intra in Finlanda. Decizia vine in urma creșterii accelerate a numarului de infectari cu Omicron. Doar calatorii straini cu un test COVID-19 negativ care pot dovedi o vaccinare completa sau o infectie anterioara au voie sa intre, a anuntat Ministerul de Interne dupa o sedinta de guvern. Un purtator de cuvant al politiei de frontiera a confirmat ca strainii nevaccinati vor fi respinsi, cu exceptia cazului in care acestia au sub 16 ani sau nu apar pe o lista de exceptii (rezidenti in Finlanda, lucratori esentiali,…