- Metrorex ancheteaza un mecanic de tren care ar fi condus baut și prins de calatori. Sancțiunile vor fi conform Statutului disciplinar, al Regulamentului Intern și legislației incidente, anunța, joi, compania. Metrorex reacționeaza dupa ce in spațiul public au aparut informații privind incidentul…

- Ministrul a declarat pentru AFP ca guvernul din care face parte a ales sa vanda elefanti vii din mai multe motive, in special din cauza numarului lor in crestere. "Unele state s-au plans ca Namibia macelareste elefantii masculi", a precizat oficialul. "In schimb, am decis, dupa ce am facut unele cercetari,…

- Namibia a scos la vanzare 170 de elefanti vii pentru a reduce efectivele acestora de pe teritoriul sau, partial ca urmare a conflictelor tot mai numeroase dintre oameni si animalele din aceasta specie pe cale de disparitie, care nu pot fi sacrificate din cauza presiunii internationale, relateaza joi…

- Productiile de porumb si floarea soarelui vor scadea la jumatate in acest an, fata de anii precedenti, din cauza secetei prelungite, care va continua sa produca efecte devastatoare si asupra productiilor viitoare nu numai in zona vegetala ci si in zootehnie, sustin asociatiile fermierilor, potrivit…

- Gabriela Firea a dat primul semnal ca accepta propunerea liderului PSD Marcel Ciolacu, dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei. Intrebata, marți, de jurnaliști, daca va face un pas in spate dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea a spus ca a dublat scorul…

- Agricultorii din judetul Buzau ale caror culturi de toamna au fost afectate din cauza lipsei precipitatiilor vor fi despagubiti in cateva zile vor avea banii in conturi. In judetul Buzau, aproape 69.000 de hectare cultivate cu grau, rapita si orz au fost afectate in proportii diferite de seceta.

- Dupa un an in care seceta pedologica extrema s-a instalat in cea mai mare parte a țarii, noua perioada agricola a inceput luna aceasta tot sub semnul lipsei acute a apei in sol. Meteorologii estimeaza ca lunile secetoase vor deveni tot mai frecvente.Intr-o declarație la Radio Romania Actualitați,…