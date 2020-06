Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii suedezi anunța ca au stabilit cine este asasinul premierului Olof Palme, impușcat in plina strada in 1986, punind capat astfel unui mister vechi de 34 de ani, relateaza BBC. Anchetatorii spun ca asasinul este Stig Engstrom, cunoscut ca „Omul Skandia”, care s-a sinucis in 2000. Astfel, ancheta…

- Fostul lider PSD a fost audiat prin videoconferinta de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru a sustine contestatia la executare. Acesta nu a avut succes și va ramane in inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, ca nefondata, contestatia impotriva sentintei…

- Luni, cea mai inalta instanta de drept comun din Germania a condamnat producatorul auto Volkswagen sa ramburseze, partial, un client care a cumparat un automobil echipat cu un motor diesel trucat. Aceasta este o decizie care ar putea stabili un precedent pentru alte mii de cazuri care au aparut in urma…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu fac cercetari pentru „neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca”, dupa ce un medic chirurg de la SJU Targu Jiu s-a plans pe o ...