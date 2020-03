Stiri pe aceeasi tema

- Turkmenistan a interzis cuvantul "coronavirus", iar cetatenii care poarta masca de protectie risca inchisoarea. Astfel, oamenii din Turkmenistan care poarta masti si vorbesc despre coronavirus in locurile publice risca sa fie arestati de politia imbracata in haine civile....

- Prin interzicerea cuvantul „coronavirus” din vocabularul turkmen, intr-o mișcare radicala pentru a suprima toate informațiile despre pandemie, guvernul Turkmenistanului iși pune cetațenii in pericol, acuza organizația Reporteri fara Frontiere (RSF).Mass-media controlata de stat nu mai are voie sa foloseasca…

- Medicii din Republica Moldova care au peste 60 de ani sau sufera de vreo boala cronica au fost trimiși in concediu, pentru a se reduce riscul infectarii acestora cu noul coronavirus. Decizia de a trimite categoriile vulnerabile de medici acasa a fost luata pentru a proteja angajații din sistemul medical,…

- Ministrul de Interne Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat fac declarații de presa la sediul MAI.Cele mai importante declarații ale ministrului de Interne:Masurile dispuse se vor ridica sau relaxa atunci cand suntem convinși ca s-a limitat raspandirea acestui virus.Sunt, poate,…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Iași susțin ca medical Lucian Miron a fost la Institutul Regional de Oncologie Iasi cand era infectat de coronavirus.Anterior insa, conducerea IRO Iași declarase ca medicul nu a fost la serviciu, dar acesta a fost surprins de camerele de luat vederi de la…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat luni un cuvant de incurajare si speranta in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta in plina epidemie de coronavirus.Cuvantul a fost rostit de Patriarhul Daniel in Catedrala Patriarhala, iar preafericirea sa…

- Muzeul Luvru, cel mai vizitat din lume, nu si-a deschis portile duminica dimineata, din cauza unei sedinte a conducerii cu personalul, in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Le Figaro potrivit news.ro.“A existat o reuniune de informare intre angajatii muzeului si conducere, cu privire…

- In fata transmiterii noului coronavirus, mastile chirurgicale sunt la mare cautare in special in Asia. Esentiale pentru persoanele bolnave si recomandate a fi purtate in cele mai afectate regiuni, acestea nu garanteaza intotdeauna protectia 100% impotriva epidemiei, informeaza