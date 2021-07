Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 raportate in decurs de 24 de ore in Israel a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri in ultimele patru luni, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii israelian, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Ministerul a precizat ca 1.118 de noi cazuri au fost inregistrate…

- O adolescenta de 16 ani din Israel poate fi vaccinata anti-Covid-19 impotriva dorintei mamei ei, a decis joi un tribunal israelian, potrivit agenției DPA. Adolescenta a depus o plangere in justitie impotriva mamei ei in martie, pentru ca voia sa fie vaccinata ca tatal ei si ca alte rude. Mama ei a respins…

- Israelul a anuntat vineri ca reintroduce obligativitatea purtarii mastii in locurile publice inchise, dupa o crestere a numarului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Ministerul sanatatii din Israel a anuntat ca incepand de astazi, 25 iunie, vor fi necesare…

- Israelul a anuntat miercuri ca amana redeschiderea teritoriului sau pentru turisti si pregateste de noi masuri pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus, cazurile crescand in tara, in pofida unei masive campanii de vaccinare, relateaza AFP. „Din cauza ingrijorarilor legate de posibila raspandire…

- Israelul a reintrodus masura purtarii mastii de protectie in anumite zone, dupa aparitia a doua noi focare de coronavirus in scoli, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, relateaza DPA. Mastile sunt obligatorii in interior si in exterior in zona Binyamina, la sud de Haifa, si in Modiin-Makkabim-Reut,…

- Descreșterea numarului de cazuri noi de infectare cu Covid in R.Moldova, in ultima perioada, se datoreaza mai multor factori, explica reprezentanții Ministerului Sanatații. Printre acestea se numara vaccinarea populației, factorul sezonier, dar și diminuarea numarului de cazuri de infectare la nivel…

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…