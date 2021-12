Țara asta gaze poartă, dar ce folos? Riscăm să rămânem fără rezerve în plină iarnă Recent, un oficial maghiar al companiei de transport gaze naturale, din țara vecina, lansa întrebari ironice în direcția României, întrebându-se și întrebându-ne daca vom face un foc mare alimentat de combustibilul aflat în subsolul patriei noastre. Sa analizam, deci, situația strategica a României, al doilea extractor din UE, dupa Olanda, în contextul scumpirilor fara precedent din piața de profil. Începem cu anunțul Azomureș, companie producatoare de îngrașamânt chimic, de care depinde o mare parte din agricultura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea Romaniei de depozitare a gazelor va crește la peste patru miliarde de metri cubi, fața de trei miliarde de metri cubi, in prezent, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, investițiile urmand sa fie finantate inclusiv din bani europeni. Ministrul a participat, marți, la inaugurarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…

- Romania are in plan cresterea capacitatii de inmagazinare a gazelor la peste 4 miliarde de metri cubi, de la 3 miliarde in prezent, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la inaugurarea unei statii de uscare gaze la depozitul de la Bilciuresti, judetul Dambovita, alaturi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marți, ca Romania nu este in pericol sa ramana fara necesarul de gaze naturale cand temperaturile vor atinge cele mai scazute valori in aceasta iarna, deoarece extracția de gaze naturale din depozite este mai mare ca anul trecut. Totodata, premierul Nicolae…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre situatia de la Azomures. “Am discutat aceasta problema inca de la finele saptamanii trecute, am discutat cu ministrul Energiei, am discutat cu ministrul Agriculturii pentru ca productia de la Azomures este foarte necesara producatorilor…

- O companie norvegiana doreste sa investeasca 800 de milioane de euro in Romania in capacitati de productie a unui combustibil care poate inlocui carbunele, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu.

- Nici in cifre și nici in realitate nu o ducem deloc bine. In timp ce salariul minim ar putea crește la 1.524 de lei, valoarea coșului pentru un adult este de 2.708, potrivit statisticii pentru luna septembrie. Nici o surpriza ca prețurile vor continua sa mai creasca. In timp ce avem promisiunea ca salariul…

- Guvernul a adoptat astazi programul de iarna in domeniul energetic. Documentul contine masuri pentru siguranta si securitatea functionarii Sistemului Electroenergetic National, precum si pentru realizarea stocurilor de combustibili si de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021…